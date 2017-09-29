Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!

Mersin'de bir minibüste öldürülen vahşice öldürülen Özgecan Arslan'ın katillerinden Fatih Gökçe'nin yargılandığı davanın duruşması bugün yeniden Tarsus 1. Ağır Ceza mahkemesinde görüldü.
11 Şubat 2015 tarihinde vahşice işlenen cinayetin katillerinden Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken 'adam öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Fatih Gökçe ise 'cinsel saldırı suçu'ndan 24 yıl cezaya çarptırılmıştı.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI
Yargıtay, Fatih Gökçe'nin cinsel saldırı suçundan aldığı cezayı delil yetersizliği sebebi ile kısmen bozmuştu. Bugün görülen duruşmada açıklanan kararda mahkeme heyeti, Yargıtay'ın 'Nitelikli cinsel istismar yok' kararını bozarak Gökçe'ye nitelikli cinsel istismar suçlaması ile 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Gökçe'ye iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme,