(ÖZEL) YARALANAN KASAP DEHŞET ANLARINI ANLATTI

*Kadıköy'de 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı olayda ilk yaralanan kasap Ahmet Yeten, dehşet anlarını anlattı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti ilk yaşayan kasap dükkanı sahibi Ahmet Yeten, dün akşam yaşanılanları 'ya anlattı.

Ahmet Yeten dükkanın kapısı önünde oturduğunu belirterek, "Zaten tanıdık yabancı biri değil bunu yapan. Mahallenin eski çocuklarından. Ama sorunları vardı. Amcasının oğlunun telefon numarasını istedi benden. Bıçak yanındaydı. Ben de kasabım bizden bıçak falan almadı. Bana vurdu yumruk attı zannettim. Meğer bıçağı sokmuş bana. İçeri daldı. Tuğba Hanımın boğazına vuruyor. Bu sefer biradere (Mehmet Yeten) dönüyor. Orada bir kargaşa. Ondan sonra kendi imkânlarımızla hastaneye geldik. Ambulans beklesek ölmüştük zaten. Müşterimizi de (Tuğba Ablak) arabamıza attık. Ben de darbe aldım. Birader de darbe aldı. Ama kendini bırakmadı. Abimin durumu iyi. 4 darbe almış. Bir tanesi kalbine denk gelmiş. Şu an uyuyor" dedi. Yeten, kadının durumu hakkında ise “Ondan bilgi alamadım boğazına denk gelmiş" dedi. Olayda yaralanan Mehmet Yeten ve Tuğba Ablak'ın özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Kasap sahibi Ahmet Yeten ile röp

-Hastanenin dış görüntüsü