(ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI

  Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,() Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta beleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.  Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu...

(ÖZEL) SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,()
Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta beleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. 
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde  saat 13.00 sıralarından medyana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü Batuhan Ceylan seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Bal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet  otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı. 
Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam  ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile  yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Yerde yatan yaralılar
-Vatandaşların olayı izlemesi
-Kazaya karışan sürat motosikleti
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Otobüs durağından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar        
 

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