- (ÖZEL)  SULTANGAZİ'DE "TACİZ" GERGİNLİĞİ; POLİS ŞÜPHELİYİ LİNÇTEN KURTARDI

- Öfkeli kalabalık biber gazı ile dağıtıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL

Sultangazi'de, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istenen bir kişi polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi meydana geldi. İddialara göre, 20 yaşlarındaki bir kişi, evli bir kadını takip edip tacizde bulundu. Kadının eşi tarafından fark edilen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak şüpheliyi öfkeli kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı.

BİBER GAZI KULLANILDI

Polis, kalabalık tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi, bir binanın girişinde sakladı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı sıktı. Biber gazının etkisiyle oluşan kargaşadan faydalanan polis, şüpheliyi hızlıca binadan çıkarıp araca bindirdi. Şüpheliyi araçtayken de vurmaya çalışan kişileri, polis biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Ardından polis merkezine götürülen ve Suriyeli olduğu belirtilen şüpheli sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin, şüpheliyi bir binanın girişinde saklaması

-Polis ile mahalleli arasındaki gerginlik

-Polisin, dağılmaları yönünde mahalleliyi uyarması

-Polisin, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtması

-Kargaşadan yararlanan polislerin şüpheliyi araca bindirmesi

-Polisin, şüpheliyi araçta linç etmek isteyen kişilere biber gazı sıkması

-Polisin araçla şüpheliyi uzaklaştırması

-Detaylar



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