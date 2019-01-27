(ÖZEL) REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOLA FIRLADI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Büyükdere Caddesi Derbent mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VE175 plakalı otomobille Maslak yönüne ilerleyen Sefa İngeç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kendi ekseninde dönmeye başlayan otomobil, refüj üzerindeki ağaçlara çarparak durabildi.

OTOMOBİLİN MOTORU YOLA UÇTU

Bu sırada, otomobilden fırlayan motor, Maslak yönünden Sarıyer yönüne giden iki taksi ile bir otomobile çarptı. Motorla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak yaya yoluna savruldu. Kazada yaralanan Sefa İngeç, yan yatan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. İngeç, olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın ve yola fırlayan motorun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan aracın hurda hali

-Devrilen ağaçlardan detay görüntü

-Yerinde fırlayan motordan detay görüntü

-Kazaya karışan diğer araçlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten gene ve yakın detaylar

-Seyfullah Aras ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

