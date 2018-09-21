(ÖZEL) OTOMOBİL MARKETE ÇARPTI;  KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir markete girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek markete girdi. İşyeri önündeki meşrubat dolaplarına çarpan otomobil, işyerinin camlarını kırarak durabildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada dışarıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden sürücü bir otomobile çarparak dükkana giriyor. Dükkanın önündeki dolapları deviren otomobil dükkanın camlarını kırarak durabiliyor. Kazayı gören vatandaşlar kaza yapan otomobilin yanına giderek yardım ediyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI 2 FARKLI AÇI

Otomobilin başka bir otomobile çarparak dükkana girmesi

Otomobilin dükkanın önündeki meşrubat dolaplarına çarpması

Vatandaşların yardıma koşması

Aktüel kamera

Dükkana çarpan otomobil

Devrilen meşrubat dolapları

Çevrede toplananlar

Olay yerindeki polis ekibi

Genel ve detaylar