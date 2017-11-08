Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112439
ALTIN
160.355
DOLAR
3.8831
STERLİN
5.0849
EURO
4.5029
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı...
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
'Savaşçı Yeşil' Kitabı ile Cemalettin Emeç, TÜYAP'ta!
'Savaşçı Yeşil' Kitabı ile Cemalettin...
Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk bombası !
Sarı Kırmızılı ekipten Alper Potuk...
İstanbul'da son dakika Uranyum operasyonu !
İstanbul'da son dakika Uranyum operasyonu...

Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!

Değişen liseye giriş sisteminde, özel okulların öğrencilerde arayacağı kriter belli oldu. Türkiye ÖZel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, ayrı bir sınav yapılmayacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak sınav sonuçlarının dikkate alınacağı belirtildi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 14:09
Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!

Türkiye Özel Okullar derneği bünyesinde bulunan, sınavla öğrenci alan ve aralarında yabancı özel liselerin de bulunduğu 50 okul bugün sabah toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucu özel okullar tüm öğrencilerin girebileceği ve haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, bu sene bir sınav yapılmayağını ve Bakanlık ile görüşüp, onay alacaklarını söyledi. Puanlama sisteminin ise Bakanlıkla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceğine değinen Dal, öğrenciler aynı şekilde çalışmalara devam etsinler dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Deliler Günü : Kimler Delidir?
Dünya Deliler Günü : Kimler Delidir?
Devlet Bahçeli'den Beşiktaş için şok sözler !
Devlet Bahçeli'den Beşiktaş için şok sözler !
ABD Büyükelçiliği'nden Flaş Açıklama!
ABD Büyükelçiliği'nden Flaş Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Elon Musk ile görüşecek !
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Elon Musk ile görüşecek !
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
Barbaros Şansal'ın Cezası Onandı!
Melih Gökçek'in Ekibi Mustafa Tuna Tarafından Tasfiye Edildi!
Melih Gökçek'in Ekibi Mustafa Tuna Tarafından Tasfiye Edildi!
Bursa'da fabrikada patlama : Ölü ve Yaralılar var !
Bursa'da fabrikada patlama : Ölü ve Yaralılar var !
İstanbul'da son dakika Uranyum operasyonu !
İstanbul'da son dakika Uranyum operasyonu !
Genelkurmay'dan 10 Kasım Açıklaması!
Genelkurmay'dan 10 Kasım Açıklaması!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim