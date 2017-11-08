Özel Okullar Sınav Yapmama Kararı Aldı!

Türkiye Özel Okullar derneği bünyesinde bulunan, sınavla öğrenci alan ve aralarında yabancı özel liselerin de bulunduğu 50 okul bugün sabah toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucu özel okullar tüm öğrencilerin girebileceği ve haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, bu sene bir sınav yapılmayağını ve Bakanlık ile görüşüp, onay alacaklarını söyledi. Puanlama sisteminin ise Bakanlıkla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceğine değinen Dal, öğrenciler aynı şekilde çalışmalara devam etsinler dedi.