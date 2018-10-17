(ÖZEL) MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPMA ANI KAMERADA 





* Okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye minibüs çarptı

* Küçük çocuğun 2 bacağı kırıldı. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

*Baba Seyfi Kütük,

" Diğer veliler imza topladık bir önlem alınmasını istiyoruz. Alt geçit üst geçit yada ışık konmasını istiyoruz. Bizler bile zor geçiyoruz yolun karşısına "

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi Mücahit Kütük'e bir servis minibüsü çarptı. 10 yaşındaki öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken ailesi yetkililerden bir önlem alınmasını istiyor. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza 11 Ekim saat 15.00 sıralarında Emek mahallesi Tahsin Tahran İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mücahit Kütük'e(10), 41 P 3245 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı öğrencinin yardımına koşan vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 ayağı kırılan ve vücüdünda kırıklar olduğu öğrenilen öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Hastanede tedavisi devam eden Mücahit'in babası Seyfi Kütük aynı yerde daha önce de kazaların yaşandığını belirterek “Oğlum okul çıkışı yolun karşısına geçmek istediği sırada servis aracı hızlı bir şekilde çarpmış. Bacakların ikiside kırık bir şeklide yoğun bakımda yatıyor. Diğer veliler imza topladık bir önlem alınmasını istiyoruz. Alt geçit üst geçit yada ışık konmasını istiyoruz. Bizler bile zor geçiyoruz yolun karşısına “ diye konuştu.

Anne Nurcan Kütük ise “Oğlum ağrılar içinde kıvranıyor. Yoğun bakımda yatıyor. Kalçada bacaklarında kırık var. Gözü şiş, çatlaklar var. Hep kazalar oluyor. Önlem alınsın" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Servis minibüsün öğrenciye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde öğrencinin yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüs çarpıyor.Çarpmanın şiddetiyle öğrenci yola savrukurken,kazayı gören vatandaşlar yardıma koşuyor. Minibüs sürücüsü de araçtan inerek yaralı öğrencinin yanına geliyor. Minibüs sürücüsü kaza ile ilgili polis merkezinde ifade verirken polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencinin yolun karşısına geçmeye çalışması

-Minibüsün çarpma anı

-Öğrencinin yere düşmesi

-Kazayı görenlerin yardıma koşması

-Diğer öğrencilerin görüntüsü

-Sürücünün araçtan inerek yaralının yanına gitmesi

-Genel ve detay görüntüler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Baba Seyfi Kütük ile röp

-Anne Nurcan Kütük ile röp

-Hastaneden görüntü

-Mücahit'in oyun oynarken görüntüsü(uzun boylu olan)

-Mücahit'in fotoğrafları

-Genel ve detay görüntüler