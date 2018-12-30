(ÖZEL)  METİN AKPINAR İMZAYA GELDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Katıldığı bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

İlk imzasını atmak için 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Metin Akpınar ve avukatların polis merkezine girmesi

-Sanatçının karakoldan çıkışı

-Akpınar'a soru sorulması

-Akpınar'ın el hareketleriyle konuşmayacağını söylemeye çalışması

-Açıklamaları

-Sanatçıyla fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Akpınar'ın arabasına binmesi

-Akpınar'ın aracıyla oradan ayrılması

