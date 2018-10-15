(ÖZEL) - KURAL TANIMAZ MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI

* Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor

* İstanbul'un bir çok noktasında kural ihlali yapan minibüsler kameraya yansıdı.

* Minibüslere yönelik artan şikayetler üzerine polis denetim yaptı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - Alper KORKMAZ- Özgür EREN- İSTANBUL

Trafik kurallarını hiçe sayan yolcu minibüsleri İstanbulluları isyan ettirmiş durumda. Kentin birçok noktasında ihlal yapan minibüslerle ilgili gelen şikayetler üzerine Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisler fazla yolcu taşıyan ve kural ihlali yapan minibüslere ceza yazdı. Ancak kural tanımazlık polisin denetimi sırasında da devam etti. Bir minibüs sürücüsü başkasının ehliyetine ceza kestirmek istedi.

MİNİBÜSCÜLERE CEZA YAĞDI

Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor. Artan şikayetler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği'ne bağlı polisler Maltepe'de minibüslere yolcu gibi binerek denetim yaptı. Minibüsteki fazla yolcuları ve kural ihlallerin cep telefonlarına kaydeden polisler daha sonra kimliklerini göstererek trafik kontrol noktasında ceza yazdı.

Fazla yolcu taşıyan sürücülere 85 lira ve 10 puan ceza puanı verilirken bir minibüse ise kapısı açık hareket ettiği için 108 lira ve 20 ceza puanı verildi.

BAŞKASININ EHLİYETİNİ VERMEK İSTEDİ

Kontroller sırasında ayakta yolcu taşıdığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü ise cezayı ödeyeceğini ancak cezanın başkasının ehliyetine kesilmesini istedi. Ancak polis minibüs şoförünün ehliyetine ceza puanı kesti.

Görüntü Dökümü :

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- İstanbul'un çeşitli noktalarında ihlal yapan minibüsler

- Denetleme yapan sivil trafik ekipleri

- Durdurulan minibüslere kimlik kontrolü

- Minibüs şoförlerine ceza yazılması

- Polisin minibüsün içerisini kontrol etmesi

- Minibüs içindeki fazla yolcular

- Sivil polislerin minibüsleri arabada takip etmesi

- Minibüste yolcu kılığında çekim (cep telefonu)

- Sivil polisin kimliğini gösterip ihlalleri sayması

- Şoföre ceza yazılması

- Genel ve detay