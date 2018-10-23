(ÖZEL) KADIKÖY'DE DEHŞET: BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI; 4'Ü AĞIR 11 YARALI 

- DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

* CEZAEVİ FİRARİSİ SALDIRGAN, "ÖNÜMDE DURMASINLAR"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali Kardaş(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına gelerek içeride müşteri olarak bulunan bir kadını bıçakladı. Kasap dükkânında bulunan iki kişinin müdahale etmek istemesi üzerine de onları da bıçaklayarak dışarı çıktı. Ali Kardaş ardından yoldan geçen kişileri rast gele bıçaklamaya başladı. Kardaş, kasap dükkanında 1'i kadın 3, yoldan geçen 8 kişi olmak üzere 11 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı Tuğba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Şefik P., Murat Y., İbrahim Y., Abdullah Ö. ve adları öğrenilemeyen hafif yaralı 2 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AYAĞI KIRIK OLDUĞU HALDE YAKALANDI

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alarma geçerek şüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya başladı. Ardından Ali Kardaş, Yenisahra D 100 Karayolu katılımında ayağı kırık bir halde yakalanarak gözaltına alındı. Ali Kardaş, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKALI CEZAEVİ FİRARİSİ

Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.

BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Ali Kardaş güvenlik gerekçesiyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak başka bir hastaneye nakledildi. Ali Kardaş basın mensuplarının niçin böyle bir şey yaptın? Sorusu üzerine, "Yıllardır tanıdığım adam bize et vermiyor, çakmak gazı veriyor." iddiasında bulundu. 'Peki diğerlerini niye bıçakladın?' şeklindeki soruya "Önümde durmasınlar" şeklinde cevapladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan bıçaklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor. Bir başka görüntüde, şüpheli motosikletle gelen kişiyi kaldırımda durdurup bıçaklıyor. Bıçaklanan kişi motosikletten inerek kaçarken şüpheli motosikleti iterek yere düşürüyor. Bıçaklanan motosikletliye doğru koşan bir kişi şüpheliye yöneliyor. Arkasına dönen şüpheli gelen kişiyi de bıçaklıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polisler

-Yerdeki kanlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Saldırganın açıklaması

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir kişinin yolda yürümesi

-Şüphelinin onu bıçaklayarak yoluna devam etmesi

-Yere düşen yaralının kalkarak yürümesi

22.10.2018 - 23.31 Haber Kodu : 181022220

22.10.2018 - 21.57 Haber Kodu : 181022209

22.10.2018 - 21.52 Haber Kodu : 181022208



