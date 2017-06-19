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Özel Harekat Tim Aracı Minibüsle Çarpıştı : 2 Ölü 19 Yaralı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'ne bağlı Mermer Köyü yakınlarında polis özel harekat timlerini taşıyan zırhlı midibüsle, minibüs çarpıştı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:19
Özel Harekat Tim Aracı Minibüsle Çarpıştı : 2 Ölü 19 Yaralı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'ne bağlı Mermer Köyü yakınlarında polis özel harekat timlerini taşıyan zırhlı midibüsle, minibüs çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 9'u polis 19 kişi yaralandı.

Kaza bugün 17.00 sıralarında merkez Sur İlçesi'ne bağlı Mermer Köyü yakınlarında meydana geldi. Operasyondan dönen polis özel harekat timlerini taşıyan zırhlı polis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçen polis midibüsü, gelen 72 KC 317 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre minibüsteki 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 9'u polis 19 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



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