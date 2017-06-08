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Özel Harekat, Kaçak Hükümlülerin Peşinde!

Adana'da Özel Harekat timleri kaçak hükümlüleri yakalamak için operasyon başlattı. 400 polisin katıldığı operasyonda şuana kadar 10 kişi gözaltına alındı.

08 Haziran 2017 Perşembe 10:40
Özel Harekat, Kaçak Hükümlülerin Peşinde!

ADANA'da  hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanları yakalamak için şafak vakti evlere yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı idaresinde 81 ilde hükümlüleri yakalamak için operasyon başlatıldı. Adana'da da, İnfaz Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 400 polisle sabahın ilk ışıklarında eş zamanlı olarak  20 adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, evlerin kapıları koçbaşı ile kırıldı.

Ekipler hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yağma, adam yaralama, silah ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, cinsel istismar gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 kişiyi yakaladı.



Son Güncelleme: 08.06.2017 10:45
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