(ÖZEL HABER) MECİDİYEKÖY'DEKİ HALK OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA

Hakan KAYA / İSTANBUL

Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda gelen halk otobüsünün önüne sol taraftan bir otomobilin kırdığı, otobüsün önce otomobile, ardından köprü ayağına çarptığı görülüyor. Otobüsteki yolcuların kazanın ardından duran otobüsten indikleri görülüyor. Kazayla birlikte büyük hareketlilik yaşandığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otobüsün yolunda seyretmesi

-Sol taraftan önüne bir araç girmesi

-Araca çarpması

-Savrularak köprü ayağına çarpması

-Otobüsün durmasıyla yolcuların dışarı çıkması

-Yaşanan hareketlilik