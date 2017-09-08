Özel güvenlik cinnet geçirdi, ailesini öldürdü!

Muş Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan'ın dün akşam cinnet geçirmesi sonucu ağır yaraladığı 2 kişi de hayatını kaybetti. Aykan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan oğlu Musab Aykan ile Vahide Aykan da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölen 5 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Malatya'daki Adli Tıp Kurumu'a kaldırıldı. Firarda olan Mehmet Can Aykan'ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.