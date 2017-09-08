Muş Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan'ın dün akşam cinnet geçirmesi sonucu ağır yaraladığı 2 kişi de hayatını kaybetti. Aykan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan oğlu Musab Aykan ile Vahide Aykan da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölen 5 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Malatya'daki Adli Tıp Kurumu'a kaldırıldı. Firarda olan Mehmet Can Aykan'ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Özel güvenlik cinnet geçirdi, ailesini öldürdü!
Muş'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan'ın dün akşam cinnet geçirmesi sonucu ailesinden 5 kişiyi öldürdü.
08 Eylül 2017 Cuma 09:57
Son Güncelleme: 08.09.2017 10:24