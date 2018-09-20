(ÖZEL) DÜNYANIN GÖZÜ KAMİKAZE DRONE “KARGU"DA

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan yerli ve milli kamikaze drone “Kargu" dünyanın ilgisini çekti.

Üretici firma Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Murat İkinci, “Biz de bunları milli olarak, milli teknoloji hamlesine uygun olarak geliştirdik ve kendi silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunduk. Şu anda dünyadan da yoğun bir talep var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların ihracı için de mutlaka bir kanal açmak durumunda kalacağız" dedi.

“2 YILDIR GELİŞTİRİYORUZ"

STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM'nin 1999 yılında kurulmuş bir savunma şirketi olduğunu, temel amacının da Türkiye'nin ihtiyacı olan ve ithal ettiği bütün savunma sistemlerini yerli olarak üretmek olduğunu belirterek, “Şu anda dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasında yer alan ülkemizin dördüncü büyük şirketiyiz. Özellikle gemi platformları, askeri gemi platformları, kamikaze dornelar, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında çok ciddi çalışmalarımız ve yatırımlarımız var" dedi.

İkinci, ürettikleri kamikaze dronelar hakkında bilgi vererek, “Normal droneların üzerine patlayıcı yerleştirilmiş, atıldığı anda hedefi etkin bir şekilde imha etme yeteneğine sahip olan dronelardır. Biz bunları yaklaşık 2 yıldır geliştiriyoruz. Şu anda 'Kargu' modelimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in kullanımına sunulmuş durumda. Üzerindeki patlayıcıyı belirlenen hedef üzerinde patlatarak imha ediyor. Bu aynı zamanda bir drone özelliği sağlayarak, kullanıcısına çevresindeki risk faktörlerini tespit etme şansı sağlıyor. Kamikaze dronelar şu anda dünyada da çok talep görüyor. Ülkemizde ilk defa tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilmiş bir ürün. STM bunu bir ürün ailesi olarak sunmak istiyor. Farklı patlayıcı çeşitleri, farklı patlayıcı başlıkları ve farklı özellikleriyle kamikaze dronelar önümüzdeki yıllar içerisinde silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunulacak" şeklinde konuştu.

İKİNCİ NESİL PLANLANIYOR

Kamikaze droneları Türkiye'de ilk defa STM'nin ürettiğini belirten İkinci, “Bunu yerli ve milli olarak gerçekleştiriyoruz. Benzer örnekleri dünyada var. Ancak bunlar ülkemize satışı konusunda sıkıntı yaşanan ürünler. Biz de bunları milli olarak, milli teknoloji hamlesine uygun olarak geliştirdik ve kendi silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunduk. Şu anda dünyadan da yoğun bir talep var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların ihracı için de mutlaka bir kanal açmak durumunda kalacağız. Bu ürünler dünyadaki örneklerinden daha üstün özelliklere sahip. Özellikle üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla tamamen GPS algoritmalarından bağımsız bir şekilde hedefi imha etme yeteneğine sahip. Bir kere hedefe kilitlendiğinde, karıştırılma imkanı yok. Kullanıcısının kontrolünden çıksa bile en son tarif etmiş olduğunuz görevi otonom bir şekilde yerine getiriyor. Bunların bir sonraki nesli tamamen sürü psikolojisi halinde hareket eden birden fazla dronenun ortak görev yapabildiği bir şekle getireceğiz" şeklinde konuştu.

İkinci, kamikaze droneların sabit kanat versiyonlarının önümüzdeki yıl Mayıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- İkinci'nin açıklamaları

- Kargu'nun görüntüsü

- Kargu'nun deneme görüntüleri

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