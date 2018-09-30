(ÖZEL)- BEYKOZ'DA SEL BASKINI: EŞİ VE ÇOCUĞUNU TAVANI DELEREK KURTARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Beykoz Çengelderesi sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere yakınında bulunan 2 ev sular altında kaldı. Evde kalanlar tavanı kırarak çatıdan çıktı.

Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu. Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel, eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sel sularıyla kapanan yol

-Sel suları arasından geçen arabalar

-Mahalle sakiniyle röp

-Sağanak yağıştan etkilenen ev

-Sel basan evin içi

-Ailenin çatıya çıktığı tavan

-Nurten Demirel röp

-Kerem Demirel Röp

-Genel ve detay



