(ÖZEL) - ATAŞEHİR'DE CADDE ORTASINDA ÇATIŞMA KAMERADA

- Önce kavga ettiler, sonra çatıştılar

Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Ataşehir'de cadde ortasında yaşanan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir Alanaldı Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 bin lira alacağı bulunan Onur U.'nun beyaz bir araçla taksi durağına geldiği görülüyor. Onur U. aracından iner inmez durakta bulunan 3 kişi ile kavga ediyor. Daha sonra Ufuk P. adlı taksi sürücüsü yere düşüyor.

Onur U. ise elindeki silahla etrafındakilerin üzerine yürüdükten sonra tekrar kendi aracına yöneliyor. Coşkun Ç. adlı taksi sürücüsü de elindeki silahla Onur U.'nun bindiği araca ateş ediyor. Bunun üzerine Onur U. tekrar aracından çıkıp Coşkun Ç.'ye ateş ediliyor. Onur U. çatışma sırasında aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Cadde ortasında dehşet anlarının yaşandığı çatışmada Onur U., Coşkun Ç. ve Ufuk P. çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis olaya karışan kişileri gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü

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-Beyaz araçtan inen Onur U.

-Onur U.'nun taksi durağındakilerle kavga etmesi

-Yol üzerinde yaşanan kavga

-Ufuk P.'nin yere düşmesi

-Onur U.'nun etrafındakilere silahla ateş etmesi

-Coşkun Ç.'nin Onur U.'ya ateş etmesi

-Coşkun Ç.'nin beyaz araca ateş etmesi

-Onur U.'nun araçtan inip Coşkun Ç.'ye ateş etmesi

-Aracın olay yerinden ayrılması

-Olay günü çekilen görüntüler