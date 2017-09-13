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Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu ​​​​​​​Montessori Eğitimi Verecek!

Halkalı'da bulunan İstanbul Sarayları sitesinde Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu açıldı. Okulda gelişim çağındaki çocuklara Montessori eğitimi verilecek. Pembe Kule Anaokulu, Amerika'da Hamilton Montessori Scholl ile de kardeş okul oldu...

13 Eylül 2017 Çarşamba 09:57
Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu ​​​​​​​Montessori Eğitimi Verecek!

Montessori  eğitimini Amerika'da New york Üniversitesinin sertifika programından alan Leyla Öztürk, İstanbul'da  Özel Atakent Pembe Kule Anaokulu 'nu açtı. Halkalı'da bulunan İstanbul Sarayları sitesi içerisinde açılan okul, site dışından gelen öğrencilere de hizmet verecek.

Hamilton Montessori School'da bir dönem çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek eğitim faaliyetlerine başlayan Leyla Öztürk,, " Amacım Tüm dünyada kabul gören Montessori eğitimini, ülkemdeki çocuklara aşılamak. Bu eğitimle çocuklar hızlı bir gelişim sağlayacak. Pembe Kule Anaokulu olarak öğrencilerimize Amerika'da yaz okulu fırsatı sunuyoruz.  Kardeş okulumuz Hamilton Montessori Türk çocuklarını bekliyor" dedi.

Anaokulu fiyatlarının korkunç rakamlara ulaştığını, kendilerinin ise Türkiye'de makul fiyatlarla eğitim verdiklerini ifade eden Leyla Öztürk, " Fiyatlarımız diğer okullarla karşılaştırıldığında gayet maküldür. Aileler sonsuz güven içinde çocuklarını bize teslim edebilirler" diye konuştu.

Montessori Eğitimi Nedir?

Yüzyılı aşkın süredir kullanılan Montessori eğitim sistemi İtalyan eğitim felsefesi uzmanı Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. 1870 yılıelen öürencilernda İtalya Ancora’da dünyaya gelen Maria Montessori, 1896 yılında tıp doktoru olmuştur. İtalya’da bu unvanı alan ilk kadın olma özelliğine sahip olan Montessori, psikiyatri alanına yönelmiş ve kendisini çocukların eğitimine adamıştır. Zihinsel engelli çocuklarla çalışmalar yapan Doktor Montessori çocukların tedavisinin tıpta değil eğitimde olduğunu öne sürmüştür.

Maria Montessori tarafından geliştirilen eğitim sisteminde çocuğun ilgi alanlarına uygun bir eğitim alması amaçlanmaktadır. Günümüzde en yaratıcı fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişiler Montessori eğitim sistemiyle yetişmişlerdir. Herhangi bir sınırlamanın bulunmadığı bu eğitim sistemiyle çocuklara özgür bir eğitim sunulur. Günümüzde Montessori eğitimlerini verebilmek amacıyla İngiltere’de bulunan Uluslararası Montessori Derneği tarafından eğitmen yetiştirilmektedir. Bu eğitim anaokulu, ilkokul ve bazı ülkelerde lise seviyesine kadar çıkmaktadır.

Maria Montessori yapmış olduğu gözlemlerde çocuklara uygun bir ortam oluşturularak doğal gelişiminin sürdürülmesi halinde, çocukların kendiliğinden yürümeyi ve konuşmayı öğrenmesine benzer olarak okuma, yazma ve matematik gibi dersleri de kendiliğinden öğrendiğini keşfetmiştir. Bu yaklaşımda bir ortamın üç temel ögesi bulunmaktadır. Yaşları birbirinden farklı olan çocuklar için oluşturulan bir grup, çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda özgün biçimde hazırlanmış öğretim materyalleri, bu ihtiyaçları anlayan ve uygun şekilde karşılayan özelliklere sahip bir eğitmen. Bu özelliklerin sağlandığı bir ortam söz konusu olduğunda çocuklar 4 ile 6 yaş arasında okumaya başlayabilirler.

Son Güncelleme: 13.09.2017 10:19
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