(ÖZEL)- AKROBATİK MOTOSİKLET SPORCUSUNUN KAZA ANI KASK KAMERASINDA

* Akrobatik motosiklet sporcusu ve eğitmen Umut Dolbun aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapan minibüse çaptı.

*Dolbun'un yaptığı kaza kask kamerası tarafından görüntülendi.



Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Edirne'de akrobatik motosiklet sporcusu Umut Dolbun kaza geçirdi. Feci kaza anı kaska takılı olan kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Edirne Uzunköprü yolunda meydana geldi. Akrobatik motosiklet sporcusu ve eğitmen Umut Dolbun motosikleti ile kaza geçirdi. Uzunköprü yolunda ilerleyen Dolbun aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapan minibüse çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Dolbun için çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi. Bilinci kapalı olan Umut Dolbun kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kendine gelen ve 8 saat sonra taburcu edilen Umut Dolbun "Geçen hafta talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Çarpmanın şiddetiyle bilincimi kaybetmişim. Sağlık ekipleri beni Uzunköprü'deki acil servise götürüp gerekli kontrolleri yapmışlar. Sekiz saat müşaade altında tuttuktan sonra eve gidebileceğimi söylediler. Fakat eve geldikten sonraki 48 saatlik süreçte çok şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyordum. Tekrar aynı hastaneye gittiğimde beni ambulansla Edirne'deki Fakülte hastanesine sevk ettiler. Orada tomografi ve ciğer filmi çekildikten sonra ilgili bölüm doktoru kafa tasımda çatlak olduğunu ve buna bağlı olarak iç kanama yaşadığımı 48 saat bu kanamayı takip edeceklerini, kanama durmazsa ameliyat edileceğimi söyledi. Çok şükür ki 48 saat içinde kanama yavaşlayarak durdu ve ben de 5-6 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olup evime döndüm" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Dolbun'un yaptığı kaza kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Dolbun seyir halindeyken dönüş yapan minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üstündeki Dolbun savruluyor.

-Görüntü Dökümü

KASK KAMERASI

-Umut Dolbun'un yolda ilerlemesi ve önündeki minibüse çarpması

-Kaza anınının yavaşlatılmış hali

-Motosikletin savrulması

-Yardıma gelen çeveredekilerin sesleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Umut Dolbun'un hastaneden görüntüleri

-Kazalı motosiklet

-Umut Dolbun'un açıklaması

-Umut Dolbun'un daha önce çekip sosyal medyada paylaştığı motosiklet şovu görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

