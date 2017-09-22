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Ozan Arif'e, MHP'den tepki! Hakkında kamu davası açıldı

MHP Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesi ile kamu davası açıldığını duyurdu. 

22 Eylül 2017 Cuma 16:29
Ozan Arif'e, MHP'den tepki! Hakkında kamu davası açıldı

Ozan Arif'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yazdığı şiir dolayısıyla kamu davası açıldı. MHP Basın Birimi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine, kamuoyunda Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır" denildi. 

İşte o şiir!


ŞEREFSİZ!..
..............“ İsim-misim vermedim, korktuğumdan sanmayın,
.............. Gocunan şerefsizdir, bunu bari anlayın..„
Sus!.. Kraldan fazla kralcı olma,
Utan ulan biraz utan şerefsiz!..
Sakın ha beyliği ağzına alma,
Konuştukça boka batan şerefsiz!..
Beylik kim, sen kimsin tövbe et tövbe!..
Bey kısmı ellere kalır mı gebe?
Senden aşirete bey mi olur be?
Aşireti ele satan şerefsiz!..
Aşiretin temel taşını söküp,
Hayalini söküp, düşünü söküp,
Kurtları aldatıp dişini söküp,
Götürüp davara katan şerefsiz!..
Kendi eski kapımızı batırdın,
Yeni diye el kapsına götürdün!
Kendin gibi sevdamızı bitirdin,
Kendi gönüllerde biten şerefsiz!..
Vâkıf olamadın bizdeki aşka!
Eller ile girdin devamlı meşke! 
Bu gün böyle dersin yarın bir başka
Sözünü yalayıp yutan şerefsiz!..
Yalan mıyım dansöz gibi kıvırdın,
Yönümüzü başka yöne çevirdin,
Şoför yaptık arabayı devirdin,
Bizi uçuruma atan şerefsiz!..
Bülbül idik gülümüzden ettin sen!
Töremizden ilimizden ettin sen! 
Yahu bizi yolumuzdan ettin sen,
Rotan belirsiz be rotan şerefsiz!..
Böğürmeden konuş adam ol önce,
Çıtın çıkmaz el hakaret edince,
Ele çıkmaz ama bize gelince,
Çatlak zurna gibi öten şerefsiz!..
Ne huzur bıraktın ne bizde dirlik,
Bundan sonra seni görmemek körlük, 
Sadece sen değil seninle birlik,
Artık sana alkış tutan şerefsiz!..
Çok geç anlaşıldım içim yanıyor,
Ama şükür artık herkes tanıyor!
Halâ kendisini kağnı sanıyor,
Kağnı gölgesinde yatan şerefsiz!..
Vatan-matan bu Arif‘i kandırma,
Kendini hiç vatanperver sandırma,
Senin derdin koltuk, lafı döndürme,
Senin umrunda mı vatan şerefsiz!
Ozan Arif
26 Haziran 2017

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