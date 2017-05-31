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Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde öz kız çocuklarına fuhuş yaptıran kadın Yargıtay tarafından onanan cezasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 19:56
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı

BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde kız çocuklarını fuhuşa teşvik ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanıp, çarptırıldığı 3 yıl, 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 43 yaşındaki Ayşe Y., Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yakalanıp, tutuklandı.

Karacabey'de 2011 yılında küçük yaşta çocukları fuhuşa yönlendirdiği iddisıyla gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ayşe Y. hakkında, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'küçük yaşta çocukları fuhuşa yönlendirmek' suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sonunda 3 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Y.'nin Yargıtay tarafından cezası onandı. Hakkanıda yakalama kararı çıkarılan Ayşe Y., Balıkesir'in Bandırma İlçesi 600 Evler Mehallesi'nde arkadaşı ile birlikte yaşadığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne kondu.



Son Güncelleme: 31.05.2017 20:05
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