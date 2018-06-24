OYUNU SEDYEYLE GETİRİLDİĞİ OKULDA KULLANDI

  Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL Kadıköy'de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı. Yaşlı kadın çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve...

OYUNU SEDYEYLE GETİRİLDİĞİ OKULDA KULLANDI

 

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL
Kadıköy'de 81 yaşındaki Heidi Kurtoğlu, ambulansla sedyede getirildiği okulda oyunu kullandı. Yaşlı kadın çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na ambulansla getirilen Heidi Kurtoğlu, oy kullanacağı sandığa sedye yardımıyla çıkarıldı. Okuldaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan yaşlı kadına kızı ve torunu yardımcı oldu. Oyunu kullanan Kurtoğlu, görevlilere ve çevredeki vatandaşlara teşekkür ettikten sonra ambulansla okuldan ayrıldı.


Görüntü Dökümü:
-Ambulansın gelişi
-Sedye ile inmesi
-Alkışlar
-Salona girmesi
-Oy kullanması
-Detaylar

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