Oyuncu Mete Horozoğlu Ailesi İle Birlikte Pensilvanya'ya Kaçtı!

Gezi olaylarında boy gösteren, Türkçe olimpiatlarında ise baş köşeye oturan Mete Horozoğlu, FETÖ'nün medya kurumlarından "Gonca Dergisi"nin 5 Haziran 2015 yılında düzenlediği "Çek bir kısa film" yarışmasında jüri üyeliği de yaptı.

Terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı olan Bylock'u etkin şekilde kullandığı iddia edilen Horozoğlu'nun, FETÖ'ye yönelik operasyonların başlamasının ardından ailesini de yanına alarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletine kaçtığı ortaya çıktı...

12 Ekim 2016 tarihinden itibaren resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayan Mete Horozoğlu'nun bundan sonraki hayatını örgütün en kuvvetli olduğu ülke olan Amerika'da geçirmesi bekleniyor...



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