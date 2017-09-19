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Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı !

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu.Narkotik şubenin yürüttüğü operasyonda Hollanda'ya gidecek olan oyun hamurlarının içinden uyuşturucu çıktı.

19 Eylül 2017 Salı 17:12
Oyun hamurunun içinde uyuşturucu çıktı !

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bulunan bir kargo firmasıyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri kargo şirketinden Hollanda'ya yollanacak bir koliyi incelemeye aldı. Ekipler, koliyi açınca 4 hediye paketi çıktı. Polis, hediye paketlerini tek tek açarak kontrol etti. Yapılan incelemede 3 hediye paketinde çeşitli çocuklar çıktı. Ekipler, içinde çeşitli renklerde oyun hamurları bulunan bir kutuda ise 825 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddeyi yurtdışına yollamak isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin oyun hamurlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

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