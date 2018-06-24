OYLAR FATİH İLÇE SEÇİM KURULUNA GELMEYE BAŞLADI



Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Fatih İlçesinde sayılan oylar, İlçe seçim kurulunun belirlediği Fatih Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Sabah saat 08.00'da başlayıp saat 17.00'da sona eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan oylar, sandık başkanları eşliğinde Fatih Spor Kompleksi'nde bulunan İlçe Seçim Kurul Başkanlığına getirildi. Polis ekipleri, Fatih Spor Kompleksi içinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklarıyla birlikte seçim kuruluna geldi. Polis nezaretinde içeri giren sandık başkanları, bulundukları bölge önüne gelerek içlerinde oyların bulunduğu çuvalları teslim etti. Tutanakla alınan oy çuvalları belirlenen güvenli bölgelere konuldu. Saatler ilerledikçe gelen oyların arttığı görüldü. Fatih İlçesi'nde 57'i mahallede 5'i seyyar toplam 799 sandıkta oy verme işleminin yapıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Oyların salona getirilmesi

-Görevlilerin gelen oyları alması

-Çuvalları güvenli bölgeye konulması

-Genel ve detaylar

