OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI(1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL   Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı.  Görüntü dökümü: ------------- (FATİH) -Oy kullananlardan görüntü  -Genel ve detaylar   

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI(1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL  
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. 

Görüntü dökümü:
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(FATİH)
-Oy kullananlardan görüntü 
-Genel ve detaylar 
 

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