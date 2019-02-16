Otomobile çarpan taksi alev alev yandı

ANKARA'da kontrolden çıkarak önünde giden otomobile çarpan taksi, alev alev yandı. Kaza ve ardından çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Alp Altınışık yönetimindeki 06 T 4302 plakalı taksi, şoförün kontrolünden çıkarak önünde giden Özgür Arık’ın kullandığı 06 FH 8070 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil de çarpmanın etkisiyle önde giden Tolga Aktaş yönetimindeki 06 DY 5449 plakalı kamyona çarptı. Kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabilen taksi, yanmaya başladı. Şoför Alp Altınışık, kendini güçlükle dışarıya atarak kurtulurken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen iftaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza ve yangın nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekilmesi ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alev alan taksi

-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()