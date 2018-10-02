OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 2 YARALI (1)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Üsküdar Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına otomobil girdi. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Görüntü Dökümü: -Olay...

OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 2 YARALI (1)

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Üsküdar Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına otomobil girdi. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri

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