OTOBÜSÜN İÇİNDE DEHŞETİ YAŞADI

- O ANLAR KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ Kamera: İSTANBUL,()

Sancaktepe özel halk otobüsündeki bir yolcu, camdan giren maganda kurşunu ile yaralandı. Otobüsteki yaşanan panik ve dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 28 Ağustos'ta yaşandı. Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 23.40'ta Hüseyin Oral yönetimindeki 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsü duraktan yolcusunu aldı. Otobüs hareket ettikten kısa bir süre sonra caddeden silah sesleri gelmeye başladı. Kurşunlardan biri otobüsün ön camından girerek otobüsün ön kısmında ayakta bekleyen Yusuf Kenan Sağır (29)'a isabet etti. Eşi ile birlikte seyahat eden Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan diğer yolcular da yere yattı. Sağır'ın eşi büyük panik yaşarken Yusuf Kenan Sağır'a yolcular yardım etti. Yolcular yaralının kanını durdurmaya çalışırken, otobüs şoförü Hüseyin Oral ise hızla hastaneye yöneldi. Kısa sürede hastaneye varılmasının ardından yaralı hastanede tedavi altına alındı. Sağır'ın tedavisinin ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otobüste yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Sağır'ı yaralayan kurşunun H.Ş.'ye ait silahtan çıktığının belirlenmesinin ardından polisler şüpheliyi Ankara Caddesi'nde yakaladı. Şüphelinin yakalandığı yerin yakınındaki bir çöp tenekesinde bir tabanca bulundu. Öte yandan H.Ş'nin evinde yapılan aramada da 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Yusuf Kenan Sağır'ın otobüste vurulma anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasının ardından Sağır vurularak yere düşüyor. Otobüste yolcular ve yaralı yolcunun eşinin yaşadığı panik kameraya yansıyor. Otobüs şoförü ise hastaneye yöneliyor. Otobüs hastaneye yanaşıyor ve yaralı yolcu sağlık ekiplerine veriliyor.

ÖZULAŞ Yönetim Kurulu başkanı Sedat Şahin, "Yaralı yolcumuzu, personelimiz bölge hastanesine götürmüştür. Yaralının tedavisi ayakta yapılmıştır. Sıkıntılı bir durumu yok şu anda. Araçlarımızda güvenlik kameraları mevcut. Biz güvenliğimizi zaten kameralar sayesinde alabiliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası / iki farklı açı/

-Silah sesleri

-Sağır'ın vurulması

-Yere düşmesi

-Otobüsün içinde yaşanan panik

-Vatandaşların yardımları

-Otobüsün hastaneye gelmesi

-Sağlık ekiplerine verilmesi

-Aktüel görüntüler

-Şahin ile röp



