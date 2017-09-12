Otelde oyun oynarken beton zemine düştü , hayatını kaybetti !

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Devlet Hastanesi Radyoloji Teknikeri bir çocuk babası Hilmi Turan eşi Gülay ile birlikte yıllık iznini geçirmek için Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otele yerleşti. Tatilin son gününde Turan, otelin havuz başındaki Türk Gecesi etkinliğine katıldı. Sabah gazetesinin haberine göre; Halay çektikten sonra 'Şeyh Şamil oyunu' oynamaya başlayan Turan ortada hızla dönerek oynadığı sırada aniden dengesini kaybederek yere düştü. Turan, düşme sırasında başını havuz kenarındaki sert zemine çarptı ve kanlar içinde yere yığıldı. Turan'a otel doktoru müdahale etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan kurtarılamadı. Ön otopside Turan'ın beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

BABASININ SON GÖRÜNTÜSÜNÜ İZLERKEN YIKILDI

Türk gecesinde halay çekerken hayatını kaybeden Hilmi Turan'ın kızı Eylül ise babasının son anlarını gösteren videoyu izlerken gözyaşlarına boğuldu.