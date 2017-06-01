Osmaniye'de Şehit Ailesine Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 42 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un memleketi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ndeki baba evine acı haber ulaştı.



Askeri hayet ile şehidin Bostanlar köyündeki baba evine gelen Kaymakam Mustafa Koç, acı haberi baba Ali Koç ve anne Zeynep Koç'a verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra üzüntüden fenalık geçiren Ali-Zeynep Koç çiftine heyetle birlikte gelen sağlık görevlilileri olay yerinde müdahale etti.



Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. 18 yıldır görev yapan şehit Koç'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Eşi Fatma Koç ve çocuklarının Kayseri'de olduğunu belirten şehidin yakınları, kendsinin de Kayseri'de görevli olduğunu ancak bir süre önce geçici görevle Şırnak'a gittiğini bildirdi. 7 kardeşi olan şehidin cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceği ise henüz kesinlik kazanmadı.