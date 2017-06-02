Osman Baydemir Serbest Bırakıldı!

Diyarbakır'da, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Adliye'de iken gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e gözaltı işlemi uygulanmadığı belirtildi.



Yetkililer, Baydemir'in Adliye'de Baro'yu ziyaret ettiği sırada görevlilerin bunu fark ederek daha önce hakkında verilen yakalama kararını tebliğ ettiklerini belirtirek, bunun üzerine Baydemir'in de "Ben de bunun için geldim" diyerek ifade verdiğini ve kendisine bir gözaltı işlemi uygulanmadığını söyledi.



Öte yandan, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Baydemir ile ilgili, 'Diyarbakır Barosu ziyaretimiz sonrasında parti sözcümüz Osman Baydemir gözaltına alındı' yazılı tweet atmıştı.