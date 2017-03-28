Örümcek Adam Eve Dönüş Fragmanı Yayınlandı Vizyona Ne Zaman Girecek?

Çizgi Roman olarak Ünlenen Örümcek Adam Eve Dönüş Fragmanı yayınlandı. Filmin Başrolünde kimler var Ne Zaman Vizyona girecek.Konusu Ve Oyuncuları kimler olacak.

Örümcek Adam serisinin son filminin fragmanı yayınlandı.Serinin bu filminde " Örümcek Adam" ( Peter Parker) karakterini, geçen yıl vizyona giren "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminde kendini gösteren Tom Holland canlandırıyor.

Yönetmen koltuğunda Jon Watts'ın oturduğu filmin yapımcılığını ise Kevin Feige ve Amy Pascal üstleniyor. Stan Lee ve Steve Ditko'nun yazdığı Marvel çizgi romanından uyarlanan filmin senaryosunu ise Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme aldı.

ROBERT DOWNEY JR. DA OYNAYACAK

Filmde Holland'ın yanı sıra Robert Downey Jr., Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly ve Marisa Tomei rol alıyor. "Örümcek Adam: Eve Dönüş"ün konusu özetle şöyle: " Peter Parker yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlar. 'Yenilmezler'le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, yeni akıl hocası Tony Stark'ın (Robert Downey, Jr.) gözetimi altında, halası May ( Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner.

Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği " Örümcek Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır. Bir gün yeni kötü adam Vulture ( Michael Keaton) ortaya çıkar ve Peter'in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girer."