Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi , 3 yaralı !

Son dakika edinilen bilgilere göre Beşiktaş Ortaköy'de Muallimnaci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.Gece kulübünün önüne motosikletle gelen iki kişi kulübe doğru ateş açmaya başladı.

Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri geldi.Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışıyor.