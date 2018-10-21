'Ortak Parmak İzi Havuzu' ile 471 olay aydınlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında sağlanan parmak izi paylaşımı ile terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın aydınlatılması sağlandı. Parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar 471 olay aydınlatılırken, rafa kaldırılan faili meçhul terör olayları da çözüldü. Bu yıl Temmuz ayında Karadeniz'de etkisiz hale getirilen 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın, 9 faili meçhul terör olayının sorumlusu olduğu tespit edildi.



Parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla, 2018 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi'nin (APFIS) karşılıklı sorgulanmasına dair protokol imzalanmıştı. İmzalanan bu protokol sayesinde birçok olay çözüme kavuştu. İki kurum arasında karşılıklı parmak izi paylaşımı sayesinde bugüne kadar, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer olaylar olmak üzere toplam 471 olay aydınlatıldı.



ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI AYDINLATILDI

Emniyet ve jandarmanın parmak izi paylaşımı ile rafa kaldırılan önemli terör olayları da çözüldü. 2011 yılında terör örgütü mensupları tarafından Hakkari Çukurca'da yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na ait konvoyun geçişi sırasında infilak ettirilmiş ve Jandarma Binbaşı Yavuz Başyar ile birlikte 8 asker şehit olmuştu. Bu olayın faillerine ait 11 parmak izinden 7'sinin Suriye uyruklu Mustafa Muhiddin'e ait olduğu tespit edildi.



9 FAİLİ MEÇHUL TERÖR OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Bu yılın Temmuz ayında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Üçtaş Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Karadeniz Bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır etkisiz hale getirilmişti. Mehmet Yakışır’dan alınan parmak izlerinin OPTES- APFIS veri tabanında bulunan parmak izleriyle karşılaştırılmasıyla, 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()