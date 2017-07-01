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Orman Yangını İzmir'de Elektrik Kesintilerine Neden Oluyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintileri yaşandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
Orman Yangını İzmir'de Elektrik Kesintilerine Neden Oluyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bazı enerji nakil hatları zarar görünce Menderes, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak bölgesinde sular kesildi. Menderes, Gümüldür ve Özdere bölgelerine elektrik de verilemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Fügen Selvitopu, TEDAŞ'ın, yangının enerji nakil hatlarında tehlike yaratacağı gerekçesiyle elektriği kesmesi nedeniyle Tahtalı Barajı'ndan Arıtma Tesisi'ne su aktaran pompaların çalışamadığını söyledi.

Bu nedenle Menderes, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ın bir kısmının saat 15.30'dan itibaren su alamadığını belirten Selvitopu, "Yangının sönmesi ve soğutma çalışması sonrası TEDAŞ hatta elektrik verebilecek. Biz Karabağlar ve Konak'taki bölgeleri kısmen güneydeki depolardan besleyeceğiz. TEDAŞ elektriği yangına uzak başka bir hattan besleyebilmek için çalışıyor. Su akmayan bölgelere tankerlerle su takviyesi yapacağız" dedi.



Son Güncelleme: 01.07.2017 17:20
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