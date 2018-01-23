ORG.Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak ;"En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." diye konuştu.

Cumartesi günü saat 17:00'da başlatılan operasyonlara tüm hızıyla devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan merak edilenler ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Org.Hulusi Akar ; " Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.