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ORG.Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Org.Akar ;" "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." diye konuştu.

23 Ocak 2018 Salı 11:21
ORG.Hulusi Akar'dan 'Afrin' açıklaması !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak ;"En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." diye konuştu. 

Cumartesi günü saat 17:00'da başlatılan operasyonlara tüm hızıyla devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan merak edilenler ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Org.Hulusi Akar ; " Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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