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Ordu'da polis aracı denize uçtu ! 1 polis kayıp , 1 polis yaralı !

Ordu'da dün akşam korkunç bir kaza meydana geldi. Fatsa ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis otomobili, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak denize yuvarlandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:49
Ordu'da polis aracı denize uçtu ! 1 polis kayıp , 1 polis yaralı !

Ordu'da dün gece saat 23:30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldii.Ordu'da Fatsa ilçesinde sahil yolunda devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu ekip aracı, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıktı.Direksiyon hakimiyetininde sağlanamaması nedeniyle polis aracı denize yuvarlandı.

Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanları ile yaralı olarak kıyıya çıkmayı başarırken, diğer polis ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Akıntıda kaybolan diğer polisin kurtarılması için ise bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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