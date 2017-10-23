Silvan'ın Selahattin Mahallesi, Gaza Tope Mevkii'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında duyulan silah sesleri üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatılırken, sokak başlarında ekipler önlem aldı. Özel harekatçı polislerin de aralarında bulunduğu ekipler evlerde arama yapmaya devam ederken, operasyon ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Operasyon Yapılıyor! Mahalle Kapatıldı...
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde bir mahallede sabaha karşı duyulan silah sesleri üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri, mahalleye giriş-çıkışları kapatarak evlerde arama yaptı.
23 Ekim 2017 Pazartesi 13:40