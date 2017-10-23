Operasyon Yapılıyor! Mahalle Kapatıldı...

Silvan'ın Selahattin Mahallesi, Gaza Tope Mevkii'nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında duyulan silah sesleri üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle giriş-çıkışlara kapatılırken, sokak başlarında ekipler önlem aldı. Özel harekatçı polislerin de aralarında bulunduğu ekipler evlerde arama yapmaya devam ederken, operasyon ile ilgili bir açıklama yapılmadı.