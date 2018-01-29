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Önce hırsızlar soydu sonra polis soydu !

İstanbul'da bir döviz bürosu önce hırsızlar tarafından soyuldu , daha sonra da olay yerine gelen polisler tarafından soyuldu.Hırsızlar 1 dakikada, içinde 2 milyon 100 bin TL değerinde döviz ve 1 kilogram altın olan kasayla kaçtı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:17
Önce hırsızlar soydu sonra polis soydu !

İddialara göre İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosuna geçen aralık ayında sabaha karşı giden kimliği belirsiz 5 kişi, önce etrafta kısa bir keşif yaptı. Ardından saat 04.50 sıralarında levyeyle büronun kepengini kırarak içeri girdiler.1 dakika içinde gerçekleşen olay, alarmların çalması üzerine polise bildirildi.

Hırsızlar  2 milyon 100 bin TL ve 1 kilogram altın bulunan kasayı sürükleyerek dışarıda bekleyen araca koyup kayıplara karıştı. Olay Yeri İnceleme polislerinden T.S., büroda inceleme yaptığı sırada çekmecedeki 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi kimseye fark ettirmeden aldı. İnceleme bitti, polis ekipleri işyerini terk etti. 

İkinci hırsızlık yeniden polise bildirildi ve şüpheli polis memuru T.S. evinde gözaltına alındı. Parayı çaldığını kabul eden T.S., “Borcum vardı, pişmanım” diyerek aldığı tüm parayı iade etti. Bunun üzerine işyeri sahibi de şikâyetinden vazgeçti.

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