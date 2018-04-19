Ömer Halisdemir Davasında Sanıklar Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı!

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi ve Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının işgal edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Son dakika... Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

Mahkeme, önce 18 sanığa ‘adam öldürme suçu’ ile ‘darbeden’ iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak Mahkeme, darbeci general Semih Terzi vurulduktan sonra saf değiştiren 13 askerin cezasını darbe suçu yönünden müebbet hapis cezasına çevirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin simge davalarından Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklara duruşmada son sözleri soruldu. Davanın en kritik isimlerinden tim komutanı Fatih Şahin son söz olarak “Savunmamda her şeyi söyledim. Hakkımızda hayırlısı olsun vatan sağ olsun” dedi. Sanıklardan Erhan Almaz, “Tüm dosya kapsamında suçsuz olduğum sabittir” dedi.

Mahkeme Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi olayında 18 sanığın tamamına ‘nitelikli kasten adam öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme darbe suçundan da 18 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Ancak daha sonra 15 Temmuz gecesi saf değiştiren 13 sanığın cezasında indirim yaparak müebbet hapis cezasına çevirdi.

MAHKEMEYİ KARIŞTIRAN SÖZLER

Kararın açıklanmasının ardından sanıklardan biri mahkeme heyetine yönelik olarak “Sizi Allah’a havale ediyorum” dedi. Sanığın bu çıkışı mahkeme salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Şehit ve gazi yakınları sanıklara tepki gösterdi.