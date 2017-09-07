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Ölü ele geçirilen canlı bombanın üzerinden 5 kilo bomba çıktı!

Mersin'de öldürülen canlı bombanın üzerinden çıkanlar Emniyet güçlerini şaşkına çevirdi.19 yaşındaki saldırganın üzerinde 5 kilo patlayıcı madde bulundu.

07 Eylül 2017 Perşembe 15:20
Ölü ele geçirilen canlı bombanın üzerinden 5 kilo bomba çıktı!

Olay dün sabah merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50'nci Yıl Polis Merkezi önünde meydana geldi. Polis karakoluna 50 metre uzaklıktaki apartmanda oturan ve 3 yıl önce Mersin'e gelip yerleştiği belirlenen Suriyeli Abdulkader Alsebaee, karakol binasına doğru yürürken 'dur' ihtarına uymayınca ateş edilerek öldürüldü. Belinde canlı bomba kemeri olan Alsebaee'nin üzerindeki bomba etkisiz hale getirilip, cesedi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

İNCELEME TAMAMLANDI

Etkisiz hala getirilen 'canlı bomba' terörist Abdulkader Alsebaee'nin üzerindeki kemerde yapılan inceleme tamamlandı. Suriye'deki çatışmada yaralanan ve vücudunun sol kısmında kısmi felç geçiren teröristin kemerinden bilyelerle güçlendirilmiş 5 kiloluk bomba çıktı. Anne ve babası da gözaltına alınan teröristin DEAŞ'ın uyuyan hücresi olduğu, evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

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