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Ölü Bir Kadına Tecavüz Etmek Nasıl Bir Psikolojik Vak’adır

İstanbul’da cenaze aracında ölü bir kız çocuğuna tecavüz eden şahıs ile ilgili psikolog yorumu geldi. Psikolog ve Uzman Aile Danışmanı Serap Ağalar; ‘’bu tür tecavüz vak’aları, bünyesinde cinsel eğilimi değil saldırganlığı ve kişinin geçmişinden öç alma duygusunu barındırır’’dedi.

12 Ekim 2017 Perşembe 14:45
Ölü Bir Kadına Tecavüz Etmek Nasıl Bir Psikolojik Vak’adır

PSİKOLOG SERAP AĞALAR KONUYA İLİŞKİN ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tecavüz cinsel bir eylemden öte, saldırganlığı ortaya çıkaran bir yenme arzudur. Bir erkeğin iktidar olma gücünden zevk aldığı, kadının objeleştirildiği en ağır davranış bozukluğudur.

Her geçen gün tecavüz olaylarının sıklaştığı haberlerle güne başlıyoruz. Engelli bir kadına tecavüzden tutun, savunmasız olan bebeklere kadar tecavüzün olduğu haberleri sürekli gündemde. Maalesef bu sapkınlıklar artık cenaze arabasında bulunan 17 yaşındaki ölü bir kız çocuğuna, cenaze arabasını kullanan kişinin tecavüz ettiği gerçeğine kadar geldi. ‘’Erkekler hormonal nedenlerle cinsel dürtülerini kontrol edemezler’’ diye bir şey kesinlikle yoktur.

Fiziksel şiddet ve psikolojik şiddetin normalleştiği bu korkunç sosyolojik yapıda , artık bu nedenlerin arkasına sığınılan sığ gerekçeler tecavüzlere kadar geldi.  Artık ülkemizde 10 kadından en az 5’i, yaşamı boyunca fiziksel ya da cinsel tacizlere maruz kalıyor. Cinsel saldırıların büyük bir yüzdeliği ise 16-17 yaşındaki kız çocuklarına yönelik oluyor. Çocuklar egemen erkek kültürüyle yetiştiriliyor. Fakat kadın öyle bir kapalılık ile yetiştiriliyor ki, aile içi tecavüzlerde kız çocuğu bunu annesine söylediğinde bile anne inanmıyor, konuyu kapıyor ya da baskı nedeniyle kız dile bile getirmekten korkup ya susuyor ya da üstüne maruz kalmanın ve susmanın vermiş olduğu birikimle hayatına son veriyor.

Bu şekilde ataerkil ve erkek hegemonyasının hakim olduğu yetiştirme tarzı, kadına verilen değeri de gözler önüne seriyor. Ölü bir kıza tecavüz eden erkeğin engelli bir kadına ya da küçük bir bebeğe tecavüz eden kişi psikolojisinden farklı bir yanı yoktur. Savunmasız olan kişiye karşı yapılan bu saldırı biçimi ve üstüne ödül bekler gibi arkadaşına bu videoyu çekip gönderen bir sapkının, bu davranışına karşın verilecek hiçbir ceza yaptığının korkunçluğunu kapatır nitelikte değildir.

Tecavüzcülerin hepsi çocukluğunu kötü yaşamış, ezilmişlikler, aşağılanmalar ve kendisine yapılan cinsel saldırılarla büyümüş kişilerdir. Geçmişteki ezilmişliklerin öcünü almak için tecavüz girişiminde bulunurlar. Toplumda tecavüz eden kişinin hapse girmeden önce ciddi bir psikolojik tedaviden geçmesi gerekmektedir. Tedavi sürecinden geçmeden cezaya çarptırılan kişinin aynı suçu kendini tekrarlar.

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