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Öldürdüğü çocuğu el arabasıyla çöpe atmış !

Geçtiğimiz çarşamba günü Sultangazi'de korkunç bir olay yaşandı.8 yaşındaki Suriyeli çocuğu öldürüp cesedini çöp konteynırına atmışlar.

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:49
Öldürdüğü çocuğu el arabasıyla çöpe atmış !

Suriye'deki savaştan kaçan Aşram Ailesi, 2 yıl önce Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Bir süre önce Afganistan'dan gelen 3 kişi de evlerinin karşısındaki gecekonduyu kiralayarak oturmaya başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü küçük Read, ailesine "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bu ailenin Read'ı son görüşü oldu.

Aile çocuklarının kayıp olduğunu, başına birşey gelmesinden korktuklarını söyleyerek polise başvurdu. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ailenin kaldığı sokaktan işe başlayan ekipler kamera görüntülerine yoğunlaştı.

 
Bir yandan kamera görüntüleri toplanıp incelenirken, diğer yandan da sokakta yaşayanlar üzerinde araştırma başlatıldı. Polis, Read'ın kaybolmasından sonra evlerinin karşısındaki Afganlıların ortadan kaybolduğunu saptadı. Polis Afganlıları aramaya başlarken, Afganlı komşu ile Read'ın birlikte kamera görüntülerine ulaşıldı.

Adının Asad Khan olduğu belirlenen baş şüphelinin yem dükkanında çalıştığı belirlendi. Yem dükkanına giden polise Ümraniye'de Afganlıların kaldığı mahallede olabileceği, birkaç gündür işe de gelmediği söylendi. Ekipler, araştırmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Dün akşam saatlerinde polis Asad Khan'ı Ümraniye'de gözaltına aldı.


Khan, karakola götürüldüğünde alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Khan, "Şeker vereceğim diyerek eve aldım. Daha sonra boğarak öldürdüm. Elbiselerini çıkartarak bir çuvala koydum. Daha sonra el arabasıyla evden yaklaşık 700 metre uzaktaki çöp konteynerine attım" dediği öne sürüldü.

Polis, Khan'ın çocuğun cesedini attığını söylediği konteyneri buldu ancak konteynerde ceset yoktu. Cesedin çöp konteynerinden çöp kamyonu ile alınıp çöplüğe götürüldüğü değerlendirilerek, araştırma bu yöne kaydırıldı. Küçük Read'ın cesedinin bulunmasından sonra cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin bekleneceği belirtildi.

Gözaltındaki Khan'ın olay akşamı aileye çocuğu bulup bulmadıklarını sorduğu, bir süre çocuğu arama çalışmasına katıldığı da ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 09.09.2017 10:52
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