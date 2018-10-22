OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEMELERE ARA VERDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Aracı incelemek için bölgeye olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptıkları, araçta ise inceleme yapmadıkları öğrenildi. Diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresindeki incelemeyi tamamladıktan sonra saat 18.30 sıralarında bölgeden ayrıldı. Otopark giriş ve çıkışlarında ise asayiş ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin otoparktan ayrılması

-Polis ekiplerinin otopark giriş ve çıkışlarındaki nöbeti