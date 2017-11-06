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Olası Marmara Depremi Büyük Hasar Verecek!

Jeofizik Uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Richter ölçeğine göre 7.3 ila 7.7 arasında olacağını tahmin ettiği Marmara Depremi'nin, 17 Ağustos depreminden daha kısa süreceğini ancak fayın daha hızlı kırılacağını bu yüzden büyük hasar vereceğini söyledi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
Olası Marmara Depremi Büyük Hasar Verecek!

İstanbul Avcılar'da her ay düzenlenen ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) projesi eğitim toplantısına katılan Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, olası Ege Bölgesi'ndeki ve Marmara'da beklenen olası deprem ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son dönemde artan 'Kentsel Dönüşüm' çalışmalarına ilişkin açıklamalarının umut verici olduğunu ancak, 1999 yılından geçen sürenin iyi değerlendirilmediği için geç kalındığını söyledi.  

17 AĞUSTOS'TAN DAHA KÖTÜ OLACAK!

Kentsel dönüşümün devlet desteğinin önemine vurgu yapan Gündoğdu, depremlerle ilgili milyondan başlayarak binlere kadar inen herkesin can kaybı tahminlerinin olduğunu ancak bu açıklamaların bir dayanağı olmadığını söyledi. Gündoğdu, depremin cinsi, ivmesi ne olacağını bilemediklerini ancak 17 Ağustos depreminden çok daha kötü olacağını çünkü fayın hızlı kırılacağını ve hızlı kırıldığında çok hasar verdiğini belirtti.

Deprem uzmanı Gündoğdu, olası deprem halinde insanların nereye gideceğine ve toplanma merkezleri konusunda tartışmalar bulunduğunu ifade ederek, toplanma yerlerinin depremden sonra olabilecek durumlara karşı yiyecek, içecek, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir önem taşıdığını belirtti. 

ÖNCE AFAD, BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI BİLECEK...

Gündoğdu, bir soru üzerine 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 45 saniye sürdüğünü bunun aslında bir biri ile iç içe 5 ayrı depremden oluştuğunu, olası yeni depremde Avcılar'ın çevredeki diğer ilçelerle birlikte Bakırköy yönüne doğru 'giderek' sallanacağını ifade etti. Olası deprem konusunda işaretler alındığında ne yapılacağı sorusunu yanıtlayan Gündoğdu, Bursa'nın bulunduğu bölgedeki yer kabuğunda görülen işaretler üzerine, Nilüfer Belediyesi'nin desteği ile, araştırmalara başladıklarını, karşı tarafta Şarköy'e kadar uzanan bölgede çok sayıda deprem izleme istasyonları bulunduğunu hatırlattı. Olası büyük depremin işaretlerinin görülmesi halinde, depremi önce kendi aralarında değerlendireceklerini sonra, AFAD’a, Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na danışılacağını ve ona göre bir karara varılacağını söyledi.

ŞU AN BİR İŞARET YOK

Oğuz Gündoğdu, kazık çakılarak yapılan yeni yapılan binaların Richter ölçeğine göre +2 veya -2 yanılma payı ile7.5 büyüklüğünde olacak Marmara Depremine dayanabileceğini ifade etti. Yard.Doç.Dr. Gündoğdu, şu anda hem Ege'de hem de Marmara'da büyük bir deprem algısını görmediklerini ifade etti.
 

Son Güncelleme: 06.11.2017 11:35
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