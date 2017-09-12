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"Olası Depremde İstanbul'da 600 Bin Bina Yıkılabilir"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin olası İstanbul depreminde 600 bin binanın yıkılmasının beklendiği açıklaması yaptığını yazdı.

12 Eylül 2017 Salı 09:53
"Olası Depremde İstanbul'da 600 Bin Bina Yıkılabilir"

İstanbul'da yaşayanların en büyük kabusu durumunda olan olası depremle ilgili çarpıcı bir açıkalama geldi. Açıklamayı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul'da meydana gelecek muhtemel  6.5-7 ölçeğinde bir depremin 600 bin binanın yıkılmasına sebep olacağını açıkladı.

HÜRRİYET YAZARI ABDULKADİR SELVİ'NİN BU GÜNKÜ YAZISINDAN KONUYA İLİŞKİN BÖLÜM

Çevre ve Şehircilik Bakanı ile bölgeyi konuştuk ama kafam İstanbul’da olası bir depreme takılmıştı. Özhaseki, “Ben deprem uzmanı değilim. O nedenle depremin zamanı ve şiddeti konusunda bir tartışmaya girme düşüncesinde değilim” diye söze başladı. Deprem uzmanı değil ama ülkenin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu için İstanbul’da deprem gerçeğini açmasını istedim.

 “Devletin arşivlerindeki raporları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını incelediğimde İstanbul’da yakın gelecekte 6.5-7 ölçeğinde bir deprem olacağından söz ediyorlar. Hemen diyen de var, 2045’te olur diyen de. Ama ağırlık olarak 2030 yılına kadar 6.5-7 ölçeğinde bir depremden söz ediliyor. İstanbul’da 600 bin binanın yıkılacağından söz ediliyor. Benim Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak önlem almam gerekiyor. Ben de ona göre tedbir geliştiriyorum”diye konuştu.

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