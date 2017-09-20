Okulların açıldığı ilk günde tam 367 servis şoförüne trafik cezası kesildi !

Türkiye genelinde 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin ilk ders gününde okul önlerinde, çevrelerinde ve servis araçları ile sürücülerine yönelik kontrollerde 367 servis şoförüne trafik cezası kesildi. Cezalara, emniyet kemeri ve yangın tüpü başta olmak üzere araçlardaki eksiklikler neden oldu. 42 bin 624 kişi genel bilgi tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. 8 bin 839 okul servis aracı denetlendi.