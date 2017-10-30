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Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı

Muş'tan kötü haber.. Sert esen rüzgarların etkisi sonrasında okul bahçesinde oturan öğrencilerin üzerlerine ağaç devrildi.Yaşanan kaza sonrasında ölü ve yaralıların olduğu da öğrenildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:40
Okulda korkunç olay ! 1 kişi öldü , 4 kişi de yaralandı

Muş'ta il merkezine bağlı Tekyol köy okulunda korkunç bir olay yaşandı.Ders arasında bahçedeki banklarda oturan öğrencilerin üzerine ağaç devrildi.Yaşanan bu korkunç olay sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken , 4 kişi de yaralandı.

Öğrenciler ders arası tenefüste bahçedeki banklarda otururken neye uğradıklarını şaşırdı.Sert esen rüzgarların ardından kopan ağaç bank oturan öğrenci ve öğretmenlerin üzerine düştü.Kazada Eren Özkan isimli öğrenci hayatını kaybederken, öğretmen Münir Koçlardan ile öğrenciler Abdullah Dindar, Bergin Özdemir ve Fırat Durmakta'nın ise yaralandığı öğrenildi.Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelirken yaralıların Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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